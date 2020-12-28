28 Декабря 2020
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БМП протаранила забор аэропорта в Волгограде 22.10.20. (2020) | Фото: Telegram-канал 112

Контрактника, который пьяным на БМП снес забор волгоградского аэропорта, наказали

Солдата, который снес забор аэропорта на боевой машине пехоты (БМП) в Волгоградской области, лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей, пишет "Коммерсант". Его товарища к административной ответственности привлекать не стали.

Напомним, инцидент произошел в конце октября. Сообщалось, что находившиеся за рычагами управления ефрейтор и рядовой 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады были пьяны.

Солдаты выпили и начали перегонять БМП из войсковой части на полигон, но сбились с пути и заехали на территорию аэропорта.

Машина проехала около 1,5 километра по территории, пока не закончилось топливо, после этого водителя БМП-3 задержали охранники объекта.

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Контрактника, который пьяным на БМП снес забор волгоградского аэропорта, наказали

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Теги: бмп, аэропорт, солдат



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