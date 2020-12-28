28 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

На Среднем Урале зарегистрировано свыше 57 тысяч случаев заражения COVID-19

На территории Свердловской области зарегистрировано 404 новых случае заражения коронавирусной инфекцией, что увеличивает статистику до 57 тыс.381 случая.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, 50% зараженных являются жителями Екатеринбурга. Другие 202 свердловчанина из: Асбеста, Артинского городского округа, Ачитского городского округа, Богдановича, Белоярского и Березовского городских округов, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Качканара, Кировградского городского округа, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Нижней Салды, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского и Режевского городских округов, Среднеуральска, Сысерти и Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавды, Талицкого городского округа и Тугулыма.

При этом из медучреждений в связи с выздоровлением выписано еще 407 человек. Таким образом, общее количество выздоровевших приравнивается к 49 тыс. 710. Общее число смертельных случаев среди зараженных также выросло на 16 пунктов и составляет 1 тыс. 457 человек.

На данный момент 581 covid-пациент находится в тяжелом состоянии. 338 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 231 – на аппаратах ИВЛ. В государственных больницах находится 1 тыс. 79 зараженных в состоянии средней степени тяжести. 2 тыс. 292 таких же пациентов наблюдаются в муниципальных медучреждениях.

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На Среднем Урале зарегистрировано свыше 57 тысяч случаев заражения COVID-19

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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