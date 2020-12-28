28 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд смягчил приговор подросткам, ограбившим два супермаркета

Челябинский областной суд смягчил приговор трем подросткам, ограбившим два супермаркета.

В мае текущего года четверо пьяных подростков ограбили два супермаркета "Пятёрочка" и "Магнит", а позже двое из них пытались совершить кражу еще в одном супермаркете. Чтобы их не узнали, они были в медицинских масках и резиновых перчатках. Проникнув в магазин, они похитили с витрин сигареты, различную пищевую продукцию и напитки, в том числе алкогольные.

Ущерб составил более 100 тыс. руб. Товаром они распорядились по своему усмотрению.

В октябре Златоустовский городской суд признал их виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, а двоих в покушении на кражу.

Приговор обжаловал государственный обвинитель. Он настаивал на уменьшении размера меры наказания несовершеннолетним, ссылаясь на нарушение общей части уголовного закона.

"Судом апелляционной инстанции в отношении несовершеннолетних осужденных сокращен срок назначенных приговором обязательных работ: одному – с 300 до 150 часов, двум – с 200 до 100 часов. Приговор в отношении 18-летнего осужденного, которому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год, не обжаловался", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

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В Челябинске суд смягчил приговор подросткам, ограбившим два супермаркета

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Теги: суд, приговор, подростки, кража, супермаркет,



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