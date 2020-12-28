ЕМУП "Спецавтобаза" переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники

28 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Мусоровозы (2020) | Фото: Накануне.RU

ЕМУП "Спецавтобаза" переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники

На период новогодних праздников ЕМУП "Спецавтобаза" переходит на усиленный режим работы для недопущения переполнения мусорных площадок. Мусор с контейнерных площадок будут вывозить чаще, а сотрудники ЕМУП проконтролируют работу специалистов контрольно-эксплуатационной службы регионального оператора, реагируя на сообщения жителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", режим очного приема пациентов также изменится. Так, центральный офис на ул. Посадской, 3, приостанавливает свою работу с 31 декабря по 10 января. Такой же график и у всех обособленных подразделений на территориях Восточной зоны Свердловской области.

Поскольку новогодние праздники подразумевают увеличение объема бытового мусора, сообщить о переполнении контейнеров можно по телефону "горячей линии" 8-800-775-0096. В выходные дни она будет работать в обычном режиме (с 08:00 до 20:00 ч.). Также обращения принимаются по WhatsApp и Viber – 8-912-690-07-00.

Напомним, что машины вывозят мусор только с контейнерных площадок. Отходы/елки/мешки с мусором, оставленные под окнами, во дворе или за пределами площадок, могут быть проигнорированы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЕМУП "Спецавтобаза" переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мусор, ТКО, новогодние праздники, усиленный режим работы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети