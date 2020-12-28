ЕМУП "Спецавтобаза" переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники

На период новогодних праздников ЕМУП "Спецавтобаза" переходит на усиленный режим работы для недопущения переполнения мусорных площадок. Мусор с контейнерных площадок будут вывозить чаще, а сотрудники ЕМУП проконтролируют работу специалистов контрольно-эксплуатационной службы регионального оператора, реагируя на сообщения жителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", режим очного приема пациентов также изменится. Так, центральный офис на ул. Посадской, 3, приостанавливает свою работу с 31 декабря по 10 января. Такой же график и у всех обособленных подразделений на территориях Восточной зоны Свердловской области.

Поскольку новогодние праздники подразумевают увеличение объема бытового мусора, сообщить о переполнении контейнеров можно по телефону "горячей линии" 8-800-775-0096. В выходные дни она будет работать в обычном режиме (с 08:00 до 20:00 ч.). Также обращения принимаются по WhatsApp и Viber – 8-912-690-07-00.

Напомним, что машины вывозят мусор только с контейнерных площадок. Отходы/елки/мешки с мусором, оставленные под окнами, во дворе или за пределами площадок, могут быть проигнорированы.