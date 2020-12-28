В Перми в клипе группы "Гомофобия" нашли унижение секс-меньшинств

В Перми суд рассмотрит иск об "унижении человеческого достоинства" группой "Гомофобия" в клипе "Гражданский патруль", сообщил Накануне.RU активист Роман Юшков.

По некоторым данным, экспертиза показала, что в клипе содержатся, в частности, "признаки унижения человеческого достоинства по сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

Заседание состоится в 15.10 29 декабря в судебном зале № 313 Ленинского районного суда Перми, уточнил Юшков.