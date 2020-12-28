Названы профессии, которые станут невостребованными через 10 лет

В ближайшие десять лет может снизиться востребованность бухгалтеров, водителей такси и дальнобойщиков, сообщил президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

По его словам, спрос на услуги бухгалтеров упадет, поскольку фискальные органы активно внедряют цифровые технологии, а пандемия ускорила переход на электронный документооборот. Это коснется и менеджеров по кадровому делопроизводству, сообщает RT.

Кроме того, в ближайшем будущем, отмечает эксперт, водителей такси и дальнобойщиков могут вытеснить беспилотники.

Также развитие современных технологий повлияет на профессию преподавателя иностранных языков.

Ранее эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.

Напомним, в Госдуме заявляли, что в России к 2030 году могут остаться без работы 15 млн жителей страны. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин отмечал, что исчезновение в РФ профессий, не требующих квалификации, например, продавцов, охранников и водителей, связано с наступлением промышленной революции.