На Южном Урале за сутки у 310 человек выявлен коронавирус

В Челябинской области за сутки подтверждено 310 новых случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 35 тыс. 212 человек.

В настоящий момент в регионе 12 тыс. 355 заболевших. За сутки выписаны 112 человека, всего в регионе выздоровели 21 тыс. 588 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек. От COVID-19 скончались мужчины 41, 60, 60, 64 и 91 года и женщины 72, 78, 83 и 87 лет. Еще у шести человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 61, 72 и 91 года и женщины 57, 65 и 69 лет.