28 Декабря 2020
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Экономика В России
реновация, новостройка, Москва (2018) | Фото: stroi.mos.ru

В ФАС рост цен на жилье предложили остановить пошлинами на сталь

Федеральная антимонопольная служба России предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для того, чтобы снизить цены на жилье. Об этом сообщил заместитель руководителя службы Андрей Цариковский в письме Минпромторгу, пишет РБК.

В ФАС предлагают ввести пошлины как на сырье, так и на готовую продукцию. Так, если сбор на лом составит 15 процентов от стоимости, то стальную заготовку обложат пошлиной в 13 процентов, а саму арматуру – в 12 процентов.

Таким образом в ведомстве отреагировали на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина изучить жалобы застройщиков жилья на рост цен на арматуру.

Во втором полугодии уходящего года стоимость квадратных метров стремительно начала расти, и многие – например, глава ЦБ Эльвира Набиуллина – полагают, что виновата льготная ипотека под 6,5%, которая сильно увеличила спрос.

Хуснуллин, отвечающий в правительстве за стройку, заявлял, что рост цен складывается из множества факторов, начиная введением эскроу-счетов и заканчивая жутким дефицитом строителей в этом году из-за отсутствия трудовых мигрантов.

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В ФАС рост цен на жилье предложили остановить пошлинами на сталь

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Теги: цены на жилье, пошлины, сталь, фас



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