28 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
тепло, батарея, подключение (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Свердловские энергетики и ЖКХ переводятся в режим повышенной готовности на период новогодних праздников

Сотрудники предприятий энергетики и ЖКХ в Свердловской области переводятся на усиленный режим работы в период новогодних и рождественских праздников. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, решение принято местным штабом по обеспечению энергобезопасности, для обеспечения надежного и бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения потребителей в период с 31 декабря по 10 января включительно.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, до начала указанного периода, должны быть проведены все проверки по исправности автономных источников электроснабжения. Также необходимо удостовериться в готовности ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ. Для этого нужно убедиться в обеспечении работников резервным запасом горюче-смазочных материалов и необходимыми для устранения технологических нарушений материально-техническими ресурсами.

"Любые ремонты, связанные с потенциальными рисками отключения потребителей от ресурсоснабжения, в каникулярный период должны быть приостановлены. Исключение составляют только аварийно-восстановительные мероприятия. Кроме этого, должно быть возобновлено энергоснабжение всех ранее отключенных потребителей", – подчеркнул Николай Смирнов.

Помимо этого, главы администраций городских администраций обязаны организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения своих территорий. Сотрудники организаций будут работать круглосуточно. Любая информация об угрозе и возникновении внештатных ситуаций на объектах электро- и теплоэнергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства будет незамедлительно передаваться ответственному дежурному министерства энергетики и ЖКХ.

В случае сбоя электро-, тепло-, газо- и водоснабжения в указанный период, жители города могут обратиться на "горячие линии" муниципалитетов по телефонам, опубликованным на сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

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Свердловские энергетики и ЖКХ переводятся в режим повышенной готовности на период новогодних праздников

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Теги: ЖКХ, энергетики, новогодние праздники, усиленный режим работы



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