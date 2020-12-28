В Челябинске подрядчика, который сорвал сроки строительства набережной, оштрафовали на 2,3 млн рублей

Власти Челябинска расторгнут контракт на строительство набережной на реке Миасс. Подрядчику, который сорвал сроки муниципального контракта, выставлен штраф в размере 2,3 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр города Максим Куляшов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, контракт с ООО "Урал-Сервис-Групп" был заключен 18 марта 2019 года. Сумма контракта – 574 млн руб. Работы выполнить компания должна была до 15 декабря 2020 г. Однако подрядчик сорвал сроки строительства. Главе Челябинска Натальи Котовой было внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс.

"Из-за низких темпов работ, отсутствия квалифицированного персонала, ненадлежащей организации строительного процесса, нарушений технологий производства и работ ООО "Урал-Сервис-Групп" реализовать проект до конца 2020 года не смогло. 16 декабря за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту подрядчику выставлен штраф в размере 2 млн 296 тыс. руб. В настоящее время комитетом дорожного хозяйства выбирается способ расторжения контракта. Порядок расторжения контракта будет определен и документально оформлен до конца завтрашнего дня. В течение 30 дней с момента расторжения контракта мы планируем осуществить перерасчет объемов работ, будут составлены дефектные ведомости и сформирована новая конкурсная документация", - рассказал Максим Куляшов.

Нового подрядчика будут выбирать по итогам открытого конкурса. Это, по мнению вице-мэра, позволит установить дополнительные требования к участникам и исключить возможность участия недобросовестных или непрофессиональных подрядных организаций. Контракт с новым подрядчиком планируется заключить в марте 2021 г. Завершить работы он должен будет до 31 августа 2021 г.

Напомним, на пресс-конференции 24 декабря губернатор Алексей Текслер назвал "вопиющим случаем" срыв сроков строительства набережной. Он сообщил, что контракт будет расторгнут.

"Выделялись федеральные деньги на набережную под саммиты. Меня эта ситуация крайне возмутила. Я приезжал на объект, ругался. Мы имеем недостроенный объект. Это вина подрядчика. Решение такое – расторгать контракт. Сейчас объёмы будем переносить на следующий год. Так быть не должно, это не космический корабль сделать", - подчеркнул он.