28 Декабря 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
нефть руки разлив авария утечка (2010) | Фото: nnm.ru

В порту Находки произошел крупный разлив нефтяных отходов

Специалисты ликвидируют загрязнение в бухте Находка в Приморском крае. Как сообщили в администрации города, предположительно, с иностранного торгового судна были сброшены нефтесодержащие отходы.

Инцидент произошел в субботу. В районе причала ООО "Аттис Энтерпрайз" установлены боновые ограждения между плавмастерской и доком, пишет Regnum. За пределами боновых заграждений разлива нефтепродуктов не обнаружено.

На данный момент собрано около 1,1 тыс. литров загрязненной жидкости, уточняет ТАСС.

В октябре в акватории бухты Находка появилось нефтяное пятно площадью 34 775 кв. м. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье". В отношении предприятия была начата проверка.

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В порту Находки произошел крупный разлив нефтяных отходов

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Теги: находка, разлив нефтепродуктов



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