28 Декабря 2020
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Происшествия СЗФО В России
(2006) | Фото: www.surpr.ru

В Баренцевом море затонул сейнер, без вести пропали 17 человек

В Баренцевом море затонул рыболовный сейнер "Онега", на борту которого было 19 человек. По данным МЧС РФ, два человека спасены, судьба 17 членов экипажа остается неизвестной. Поиски в районе кораблекрушения вблизи архипелага Новая Земля сейчас ведутся судном "Войково", в зону ЧП направлены еще три корабля, но придут они не раньше, чем через 3-6 часов. По данным СМИ, причиной кораблекрушения может быть обледенение судна. Моряки вели рыболовный промысел.
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В Баренцевом море затонул сейнер, без вести пропали 17 человек

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Теги: баренцево море, кораблекрушение, поиски, пропавшие без вести



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Развитие сюжета:

Ранее 28.12.2020 09:47 Мск Минимум один человек погиб при крушении судна в Баренцевом море

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