В Баренцевом море затонул сейнер, без вести пропали 17 человек

В Баренцевом море затонул рыболовный сейнер "Онега", на борту которого было 19 человек. По данным МЧС РФ, два человека спасены, судьба 17 членов экипажа остается неизвестной. Поиски в районе кораблекрушения вблизи архипелага Новая Земля сейчас ведутся судном "Войково", в зону ЧП направлены еще три корабля, но придут они не раньше, чем через 3-6 часов. По данным СМИ, причиной кораблекрушения может быть обледенение судна. Моряки вели рыболовный промысел.