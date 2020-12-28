28 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
сизо камера решетка заключение тюрьма (2008) | Фото:

Жителю Волчанска, насмерть сбившему 15-летнюю девочку, продлен срок нахождения под стражей

Прокуратура Свердловской области добилась продления срока содержания под стражей водителя автомобиля "Фольксваген Туарег", насмерть сбившего 15-летнюю девочку в г. Волчанск.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября текущего года около 21.30. Мужчина, будучи в алкогольном опьянении, проезжал в районе дома № 8 по ул. Максима Горького, где и случилось ДТП. С места аварии задержанный скрылся, тем самым нарушив п.п. 1.5, 10.1, 2.5 и 2.7 ПДД РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, изначально следователи вышли в Карпинский городской суд с ходатайством о продлении меры пресечения в отношении мужчины в виде заключения под стражу, однако 11 декабря суд оставил ходатайство без удовлетворения, определив меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Поскольку данное преступление относится к категории тяжких, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, прокуратура вышла с апелляционным представлением в Свердловский областной суд, который отменил постановление Карпинского городского суда. Таким образом, водитель "Фольксваген Туарег" продлен срок заключения под стражей до 17 февраля 2021 г. Обвиняемый взят под стражу в зале суда.

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Жителю Волчанска, насмерть сбившему 15-летнюю девочку, продлен срок нахождения под стражей

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Теги: прокуратура, апелляция, Волчанск, ДТП, смерть, подросток



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Ранее 18.09.2020 13:48 Мск Водитель, насмерть сбивший 15-летнюю девушку в Волчанске, заключен под стражу

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