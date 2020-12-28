28 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
маска, нож, нападение (2018) | Фото:tengrinews.kz

Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на микрозаймы

Сотрудники отдела полиции №7 в Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на организацию, занимающуюся выдачей микрозаймов. Напомним, что инцидент произошел утром 25 декабря на ул. Белинского, 173. Мужчина в маске, капюшоне и перчатках ворвался в офис компании и угрожая ножом девушке-менеджеру, похитил около 30 тыс. руб., после чего скрылся.

Подозреваемый был установлен уже на следующий день. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по городу, им оказался 30-летний безработный житель Свердловской области, который ранее уже был судим за разбой. Как рассказал сам подозреваемый, в Екатеринбурге он уже два месяца проживал в съемной квартире недалеко от места преступления. После того, как проиграл в интернете значительную сумму денег и понял, что нечем платить за жилье, мужчина решился на преступление. Часть украденного свердловчанин потратил на оплату долгов, остальное снова проиграл.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый помещен под стражу.

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Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на микрозаймы

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Теги: Разбой, Екатеринбург, микрозаймы, полиция



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