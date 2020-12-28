Япония закрыла въезд в страну из-за нового штамма коронавируса

Япония 28 декабря официально прекращает выдачу въездных виз всем иностранным гражданам.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что это связано с появлением нового штамма коронавируса. Мера будет действовать до конца января 2021 года, пишет Regnum.

Ранее на территории страны обнаружили первые пять случаев заражения разновидностью коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленной в Британии.

Напомним, Россия ввела двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из Великобритании. Большинство стран прервали авиасообщение с королевством. Это связано с объявлением официальными властями Британии о выявлении нового, особо заразного (на 70% выше, чем самые распространенные штаммы) штамма коронавируса. Он особенно быстро распространяется в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке Англии. В этих регионах сейчас вводится жесткий локдаун.