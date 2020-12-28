Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 24 января

В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 24 января. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции.

Напомним, 19 ноября в регионе ввели дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запретили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. Концерты с участием зрителей теперь можно будет проводить только по согласованию с областным минкультом и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

С 1 декабря и до 10 января запрещается обслуживание посетителей в ночное время в ресторанах, кафе и барах. Ограничение на работу заведений общественного питания будет действовать с 23.00 до 6.00. На курьерскую доставку и на торговлю на вынос это ограничение не распространяется.