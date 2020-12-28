28 Декабря 2020
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цар, африка, негр (2020) | Фото: РИА ФАН

Едва уцелевший военный ВС ЦАР рассказал о своем спасении инструкторами РФ

Группа российских инструкторов спасла жизнь военнослужащему правительственной армии Центральноафриканской Республики, отбив атаку боевиков на дороге Боссембеле-Бамбари.

Видео с раненым солдатом накануне появилось в Сети. На записи едва не погибший военный признается, что жив исключительно благодаря русским. По его словам, столкновение с вооруженной группировкой могло закончиться для него смертью, если бы своевременная поддержка инструкторов, передает Федеральное агентство новостей.

"Было очень тяжело: много боевиков вокруг, они были хорошо вооружены. Мы начали отступать, но потом на помощь прибыли русские", — поделился пострадавший.

Российские инструкторы разработали план действий, детали которого передали военным ЦАР. Благодаря оперативным и слаженным действиям сторонам удалось отбить натиск противника. Вместе у нас получится вернуть мир в республику, убежден спасенный солдат.

Ранее на фоне обострения ситуации в ЦАР из-за провокаций боевиков и экстремистов власти России решили перебросить в страну дополнительные силы из 300 инструкторов и транспортных вертолетов.

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Едва уцелевший военный ВС ЦАР рассказал о своем спасении инструкторами РФ

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Теги: центральноафриканская республика, военные инструкторы, цар, боевики



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