С Главой Тувы Шолбаном Кара-оолом работать и сложно, и легко

Можно точно сказать, что уходящий 2020 год россияне особенно радостно будут провожать. А встречать 2021 уж точно намерены с надеждой на лучшее. При этом, политикам и всем, кто трудится в исполнительной вертикали власти, следующий год простым не кажется уже сейчас. Грядущий цикл больших и малых выборов - понятное тому основание.

В одном из самых больших по территории регионов России - Республике Тыва- в следующем году пройдут не только выборы в Государственную думу, но и главы региона. И еще этот год будет знаменателен тем, что республика отметит свой 100-летний юбилей. Нам показалось важным понять - чего сумел регион, еще недавно имевший прочный имидж дотационной территории, добиться за последние годы. Как видят эксперты ситуацию в Туве изнутри? И почему "человек с большим сердцем" - а так называют Шолбан Кара-оола в республике - всегда предпочитает во все проекты вникать лично.

Индивидуальная программа развития Тувы. Как это работает?

В республике считают серьезным прорывом то, что Федеральное правительство утвердило Индивидуальную программу социально-экономического развития Тувы до 2024 года. В рамках этого проекта регион ставит задачи преодоления транспортной изолированности, энергодефицита, привлечения в республику крупных инвестиций.

Шолбан-Кара-Оол, обращаясь в декабре с ежегодным посланием к Верховному хуралу, оценил 2020 как год, когда "республика получила реальный план действий для экономического рывка".

Александр Брокерт, первый заместитель Главы Тувы вспоминает, как начинала команда тувинских управленцев работу по созданию программы: "Курс был взят на развитие. На то, чтобы это было быстро и поступательно. Шолбан Валерьевич сказал – надо снять ограничения, поставить цели и работать на их достижение".

Сейчас, когда программа утверждена, когда выделяются реальные деньги на реализацию, у правительства Тувы появляются новые задачи.

"Утверждена программа развития республики, выделяются деньги. На мой взгляд, мы научились продуктивно работать по защите различных программ. И сегодня уже главная задача – не привлечь деньги, а освоить деньги. А, чтобы освоить, мы уже думаем о местной строительной отрасли, у нас появились свои строительные компании. У нас, например, в поселке будет один из самых крупных спортивно-развлекательных центров. Направлений работы очень много", - отмечает Александр Брокерт.

Одно из важнейших для республики направлений развития было преодоление энергодефицита. И проблема сейчас практически решена. Строительство высоковольтной линии электропередачи, реконструкция двух важнейших подстанций, поэтапная модернизация всего энергетического и электросетевого хозяйства республики - все это уже сделано в рамках весьма эффективного сотрудничества, которое команде главы Тувы удалось выстроить с Россетями. Перед самым новым годом в строй была запущена первая цифровая подстанция, тем самым поставлена финишная точка в реализации уникального проекта компании «Россети» по созданию цифрового энергорайона в поселке Каа-Хем.

Артур Монгал, депутат Верховного Хурала отмечает системную, настойчивую работу правительственной команды над развитием сельского хозяйства в регион: "Была поставлена задача – увеличения расходов на сельское хозяйство. Концентрированно, именно, не размазать деньги по всем объектам, а целенаправленно решать задачи".

Один из самых успешных проектов, который реализуется в Туве - "Кыштаг для молодой семьи". Реализация этого проекта позволила сформировать целый дивизион молодых фермеров – 525 хозяйств. В 2020 году к ним присоединились участники проекта "ЧааСорук". А с 2021 года проект "Кыштаг для молодой семьи" будет называться "Кыштаг" и круг его участников значительно расширится, ими смогут стать не только молодые семьи до 35 лет с двумя детьми, но и безработные жители села с 36 до 55 лет.

Справка: С 2007 по 2020 годы в экономическую сферу Тувы инвестировано 150 миллиардов рублей. Валовый региональный продукт увеличился к уровню 2006 года почти в пять раз. Объем финансовых средств направленных на развитие автодорог с 2006 года по 2020 годы составил 14 миллиардов 742 миллиона рублей. По сравнению с 2006 годом рост составил 18,5 раза. В 2018 году завершена реконструкция аэропорта города Кызыла, в 2020 году аэропорт получил статус международного. Стартовала работа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. Было выделено более 4-х миллиардов рублей из федерального бюджета. Если в 2006 году строительная сфера осваивала 659 миллионов рублей, то в нынешнем году это 11 миллиардов 250 миллионов. Объёмы инвестиций с 2006 года в строительную отрасль возросли в 376 раз! За это время введено более миллиона квадратных метров жилья.

Роль личности руководителя в развитии Тувы

Цифры, характеризующие динамику развития экономики региона, говорят, конечно, сами за себя. Но планы, цифры, проекты - это все инструменты развития. При этом, с кем бы мы ни разговаривали об экономике Тувы, практически каждый собеседник акцентирует роль в этих процессах главы Тувы. Пересказывать оценки людей, которые каждый день работают с Шолбан Кара-Оолом, наверное, не имеет смысла. Предоставим слово им самим.

Александр Брокерт, первый заместитель Главы Тувы: "Если нет работы, соответственно, нет людей, нет предприятий. Ведь крупные проекты до недавнего времени реализовывались везде по стране, но не в Туве. Тува - субъект ведь из дотационного ряда был, с изначально низкими стартовыми условиями развития. Здесь успех в значительной степени зависит от личных качеств руководителя. Коммуникации, взаимодействие с руководителем государства, ведущими политическими силами и так далее – это очень важно. Без этого в Туве нельзя. В успешных развитых регионах роль личности руководителя не так важна, как в Туве. А здесь очень важны личные договоренности главы республики с тяжеловесами нашей политической палитры. Без этого просто ничего позитивного не произошло бы".

Артур Монгал, депутат Верховного Хурала, так говорит о деятельности главы Республики Тыва: "Привлекательной назвать должность главы Тувы, на мой взгляд, очень сложно. Прежде всего, главой региона должен быть человек, который, на мой взгляд, является патриотом своего края, любит свою родину и свой народ. Если этого нет, то нести эту тяжелую ношу очень сложно".

Юрий Ананьин,член Общественной палаты Тувы, делится личным опытом работы с главой Тувы: «На мой взгляд, это изматывающая должность, которая не дает возможность нормально общаться со своей семьей. Вот есть «диванные» руководители, которые раздают директивы, сидя в теплом кабинете. А есть другой формат. Все потрогать собственными руками, побывать на месте, лично понять. Глава республики как раз к этой категории относится. И люди, которые работают сегодня на территориях, они это подтвердят".

Ананьин добавляет: "Скажу откровенно. С одной стороны, с главой очень сложно работать. Он очень требовательный человек. Планку поднимает очень высоко. Ставит задачи , кажется чуть выше тех возможностей, которые существуют . С другой стороны, с ним работать легко. Легко в плане того, что он сам пример подает. И у него есть моральное право спросить, потому что он сам в работе, сам на месте. Вот эта настойчивость приводит к результату".

Первая цель – это люди

Настойчивость и результативность команды правительства Тувы в 2020 году подверглась реальной проверке на прочность. Ситуация борьбы с распространением коронавирусной инфекции, собственно, и для страны стала испытанием.

Только с февраля 2020 года в здравоохранение республики было вложено свыше 1 миллиарда рублей, что для региона является беспрецедентной суммой. Осуществлена срочная сдача в эксплуатацию достроенного нового терапевтического корпуса и на его базе создан инфекционный госпиталь. В июле 2020 года одобрено президентом страны решение о строительстве многофункционального специализированного медицинского центра. И Министерство обороны России построило его за рекордное время – 78 дней. Специализированный инфекционный коечный фонд в регионе был увеличен до 1700 единиц.

А глава Тувы уже обозначает задачи на перспективу. Создание на базе нового терапевтического корпуса Республиканской больницы №1 Клинико-диагностического центра, создание республиканской централизованной лабораторной службы, создание Центра общественного здоровья и медицинской профилактики неинфекционных заболеваний. А уже в январе 2021 года должен начать работу республиканский Центр общественного здоровья.

Тувинский лидер ставит перед сферой здравоохранения еще более амбициозные задачи - в целях оздоровления людей использовать уникальные природные ресурсы Тувы. Речь о потенциале бальнеологического освоения аржаанов - природного богатства Тувы.

"Предлагаю в июле объявить общереспубликанскую Неделю аржаанов, сделать её ежегодной. Муниципальные власти должны готовить территории своих источников к периоду их «созревания». Наше уникальное природное достояние – аржааны – нужно использовать цивилизованно, с выполнением санитарно-эпидемиологических требований, с медицинским сопровождением для получения максимального оздоровительного эффекта", - говорит Шолбан-Кара-Оол.

Столь настойчивый подход и пристальное внимание к всем аспектам развития сферы здравоохранения региона - это не цель сама по себе. Это средство для реального улучшения качества жизни населения, считают власти республики.

"Первая цель – это люди. Если раньше говорили - важно дотационность снизить, экономику развить, добиться того-то, то сейчас первое – это люди. Это повышение качества их жизни. А экономика – это инструмент повышения качества жизни, доходов людей. На это все направлено. Это политика главы республики. И очень здорово, что он это так понимает. Четко знает приоритеты и знает, как добиваться цели. Формирует команду, которая ему помогает", - говорит Александр Брокерт.

О желающих "порулить"

Заметим, что как раз успехи команды главы Тувы в развитии региона, вполне вероятно, становятся поводом для многих местных и не только политиков попытаться осуществить перехват этого успешного движения. Когда регион безнадежно дотационный, проблемы застарелые, настроения на территории депрессивные - желающих взвалить на себя труд управления регионом, как правило, не много. Но, когда динамика позитивного развития очевидна, то тут совсем другое дело. И желающие "порулить" в методах особо не стесняются.

Что в 2020 году стало для тувинцев очевидно. Фейки, сплетни, беспредметная критика заполонили специально созданные группы в соцсетях, присоединились некоторые сибирские СМИ.

Мы задали вопрос - а как глава Тувы реагирует на эту слухопанораму - членам его команды. Тем более, что сам Шолбан Кара-оол отлично ориентируется в интерне-пространстве.

"У глав регионов не так много времени, чтобы присутствовать во всех пабликах. В том числе и оппозиционных. Глава Тувы является активным блогером. И время от времени он, конечно, натыкается на фейковый негатив. Я думаю, по-человечески ему неприятно такое читать. Потому что вся работа, все силы, которые он тратит, бывает, комментируются людьми, которые вообще никак не задействованы и просто не видят, какой за результатами стоит труд, " - говорит Сергей Изосимин, сотрудник Администрации Главы Тувы.

Александр Брокерт, первый заместитель Главы Тувы видит интернет-очернение как обратную сторону развития технологий, с которой пока властные структуры только учатся работать.Он говорит: "Сейчас изменились коммуникации между властью и обществом. Если раньше были обращения граждан и СМИ, ну и личные встречи. С депутатами и так далее. Это было опосредованное общение. Как правило, человек не мог задать вопрос непосредственно руководителю. Сейчас этот барьер убран, когда социальные сети получили такое распространение, любой человек может задать вопрос любому руководителю, в том числе главе республики. И появились способы манипуляции. Когда можно вложить средства в создание какой-то, условно, группы и через нее формировать общественное мнение. В том числе и то, которое не соответствует действительности. По айпи адресам можно даже увидеть, что некоторые администраторы не в Туве находятся, а в той же Прибалтике".

Артур Монгал, депутат Верховного Хурала, отмечает, что так называемые анонимные критики категорически не терпят иного мнения: "Ты даже не можешь ничего в противовес написать, тебя просто выбрасывают в черный список, а берут только те высказывания, которые им надо. Вот кто-то мечтает о власти ради власти, ничего не делая, те пользуются. Когда самими ничего не сделано, искать ошибки у других – это последнее дело".

Александр Брокерт отмечает, что очернителям главы Тувы явно приходится нелегко. Сложно искать поводы для якобы объективной критики.

" Говорить о том, что мы не развиваемся, республика не развивается – не получается. Все видят, что реальную ситуацию. Буквально за этот год как все изменилось. Новые улицы, новые кварталы, новые объекты. Это видят. Говорить, как раньше было – воруют. Тоже не получается. Ни одно коррупционера пойманного, разоблаченного. Тоже не подходит. Сказать – пьяница, Условно. Тоже – нет. Все знают, у главы республики вообще сухой закон. Глава спортсмен, опять не назовешь его слабаком. Ну, и что можно придумать? И остается фейк– «родственники все кругом», - констатирует Александр Брокерт.

Все познает в сравнении. Или почему тувинцам нельзя ошибиться в выборе своего лидера

Раз те, кто критикует главу Тувы, пытаются жонглировать терминами "родство и кумовство" по отношению к команде управленцев Шолбан Кара-оола, логично разобраться в реальной, а не виртуально созданной ситуации.

По каким же принципам формируется региональная и муниципальная власть в республике Тыва?

Сергей Изосимин, сотрудник Администрации Главы Тувы: "Все познается в сравнении. Если посмотреть, то мы видим, что люди в команде расставлены по профессиональным качествам, а не по родственным связям. Можете посмотреть на меня. Я не являюсь родственником главы, простой деревенский мальчишка, который получил образование в Красноярске и вернулся в свою республику".

И отмечает программу «краснодипломников», которая действует в Туве. "Это когда отличники могут на льготных условиях попасть в органы власти. Но это же обоснованно. Когда человек в течение пяти лет старался и работал, чтобы получить красный диплом. Это уже показатель того, что человек может добиться каких-то целей", - говорит Сергей Изосимин.

Александр Брокерт, первый заместитель Главы Тувы предлагает просто посмотреть на биографии тувинских управленцев. "Вот меня же трудно назвать родственником Шолбан Валерьевича. А назовите хоть одного родственника. Родственник, это ж человек, который может извлечь какую-то выгоду при управлении бюджетом, реализации каких-то проектов, так? А у нас все ключевые фигуры абсолютно прозрачны, давно на авансцене и видно, кто откуда пришел. Вот и пытаются всех перечислить, по принципу, может, кого-нибудь и найдем".

И добавляет: "Для Тувы, где каждый друг друга знает, история про родственные связи извечная проблема. Вот я, например, не являюсь родственников главы, как и много разных по национальности людей в команде".

Артур Монгал, депутат Верховного Хурала тоже предлагает просто посмотреть на личности министров и руководителей: "Возьмем нынешний состав правительства. Как говорит Шолбан Валерьевич, кто успешно прошел муниципальное звено - будет приглашен в правительство. Вот министр экономики – такой конкретный пример. Министр сельского хозяйства молодой. И так далее. Эту тему по поводу кумовства и родства люди пытаются раскачать , чтобы себе сторонников приобрести".

И, что примечательно, почти все наши собеседники в Туве терялись, когда им предлагали выдвинуть некую альтернативу действующему главе республики Шолбан Кара-оолу.

Юрий Ананьин,член Общественной палаты Тувы: "Это огромный труд. И очереди желающих возглавить республику нет – это однозначно. Я не могу назвать кандидатуру, которая бы взяла на себя ответственность. Которая бы заявляла я готов взять на себя, готов работать 14 часов, без выходных. Мне такие кандидатуры не знакомы".

Александр Брокерт, первый заместитель Главы Тувы: "Даже при сегодняшней активности, я не видел, чтобы кто-то заявил – я знаю, как развивать республику, я сделаю это лучше, чем сделает работающая сейчас команда. Есть очернение через разные призмы. Пытаются на чувстве зависти играть. А ведь от человека, который будет на посту главы стоять, зависит наша жизнь. Вот, если мы ошибемся, человек будет учиться пять лет, а в это время, что будем делать мы?"