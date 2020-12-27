За ходом голосования в ЦАР следят наблюдатели из североафриканских государств

Накануне президентских и парламентских выборов в Центральноафриканской республике (ЦАР) в страну прибыла миссия Сообщества сахело-сахарских государств (СССГ).

Наблюдатели будут работать в Банги, несмотря на коронавирусные ограничения и звучавшие за неделю до голосования сообщения о боестолкновениях в некоторых регионах ЦАР.

Задача наблюдателей – обеспечить честное и прозрачное голосование в соответствии с внутренним законодательством. Кроме того, иностранные наблюдатели на выборах поспособствуют признанию их итогов на международном уровне.

Координатором миссии СССГ назначен Джарсул Абдель Джаббар, поверенный в делах посольства Центральноафриканской республики в Ливии. В Сообществе сахело-сахарских государств помимо ЦАР состоит еще 27 североафриканских государств.

На базе СССГ работает Сахело-сахарский банк инвестиций и торговли, оказывающий финансовую поддержку странам сообщества и привлекающий инвестиции в североафриканский регион. Организация имеет статус наблюдателя в ООН.