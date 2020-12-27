27 Декабря 2020
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Политика За рубежом
центральноафриканская республика, банги, выборы в цар (2020) | Фото: httpswww.facebook.comminusca.unmissions/newinform.com

За ходом голосования в ЦАР следят наблюдатели из североафриканских государств

Накануне президентских и парламентских выборов в Центральноафриканской республике (ЦАР) в страну прибыла миссия Сообщества сахело-сахарских государств (СССГ).

Наблюдатели будут работать в Банги, несмотря на коронавирусные ограничения и звучавшие за неделю до голосования сообщения о боестолкновениях в некоторых регионах ЦАР.

Задача наблюдателей – обеспечить честное и прозрачное голосование в соответствии с внутренним законодательством. Кроме того, иностранные наблюдатели на выборах поспособствуют признанию их итогов на международном уровне.

Координатором миссии СССГ назначен Джарсул Абдель Джаббар, поверенный в делах посольства Центральноафриканской республики в Ливии. В Сообществе сахело-сахарских государств помимо ЦАР состоит еще 27 североафриканских государств.

На базе СССГ работает Сахело-сахарский банк инвестиций и торговли, оказывающий финансовую поддержку странам сообщества и привлекающий инвестиции в североафриканский регион. Организация имеет статус наблюдателя в ООН.

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За ходом голосования в ЦАР следят наблюдатели из североафриканских государств

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Теги: центральноафриканская республика, банги, выборы в цар, сссг



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