В России более миллиона должников по кредитам являются пенсионерами

В России более миллиона пенсионеров попали в базу судебных приставов из-за долгов по кредитам.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов РФ, по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников – физических лиц в пользу кредитных организаций.

"Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова – около 50%. Вместе с тем, по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)", - пояснили в ведомстве.

По данным ФССП, в общей сложности за 10 месяцев этого года судебные приставы взыскали со всех должников – физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей.

Как сообщало Накануне.RU, с начала 2020 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 200 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы России. Это на 81 тысячу больше, чем в 2019 году. Общий долг "невыездных" уральцев составляет более 39,5 млрд рублей.