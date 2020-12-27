В России хотят разработать аналог препарата от коронавируса, который спас Трампа

Российский национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил грант на разработку препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител.

Как рассказал ТАСС директор Центра Александр Гинцбург, это будет аналог препарата, которым лечился от ковида президент США Дональд Трамп. По его словам, результаты разработок могут быть представлены уже в конце следующего года.

Также Гинцбург отметил, что центр работает над созданием вакцины, которая одновременно будет защищать от нового коронавируса и гриппа.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли рассказывал, что после выявления COVID-19 американский президент принимал экспериментальную сыворотку на основе антител, произведенную компанией Regeneron Pharmaceuticals. Сам Дональд Трамп сообщил, что "почувствовал себя суперменом" после того, как принял препарат.

Напомним, недавно стало известно, что более четверти жителей США не планируют прививаться от коронавируса.