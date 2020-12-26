27 Декабря 2020
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В Германии первой прививку от коронавируса поставили 101-летней женщине

В Германии первой от коронавируса привили 101-летнюю женщину, проживающую в доме для престарелых в Хальберштадте, земля Саксония-Ангальт, сообщает РБК со ссылкой на таблоид Bild.

Женщина получила вакцину, разработанную BioNTech и Pfizer. Также прививки поставили 40 из 59 постояльцам, 10 сотрудникам и директору центра.

Массовую вакцинацию планируют начать 27 ноября. Земля Саксония-Ангальт получила первую поставку — 9,7 тыс. доз вакцины — утром в субботу и распространила вакцину по районам и городским округам.

В первую очередь прививку получат люди старше 80 лет, сотрудники домов престарелых, а также медики — сотрудники амбулаторных служб, отделений интенсивной терапии и неотложной помощи.

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В Германии первой прививку от коронавируса поставили 101-летней женщине

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Теги: вакцина, коронавирус



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