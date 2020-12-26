В Нижнем Тагиле второклассница умерла, катаясь с горки

В Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка погибла, упав с горки, на которой каталась на санках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла 25 декабря. Сообщение о смерти ребенка в правоохранительные органы поступило около 18.00 от бригады "скорой помощи".

По предварительной информации, ребенок с бабушкой пошли в магазин. По дороге девочка попросила покататься на санках с горки во дворе дома по ул. Курортная. Высота самой высокой части горки составляет около 194 сантиметров. Прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения требований федерального законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, а также на предмет профилактики правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних.

"Будет дана правовая оценка соблюдения законодательства при установке конструкции горки, для чего будет запрошена эксплуатационно-техническая документация на детское игровое оборудование во дворе многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Ход доследственной проверки надзорное ведомство взяло на контроль.