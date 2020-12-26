26 Декабря 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Глава Тугулыма ушел в отставку

Тугулымская дума сегодня на внеочередном заседании отправила в отставку главу города Сергея Селиванова, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято единогласно. В отставку мэр Тугулыма ушел после того, как дума не стала принимать бюджет на 2021 г. Свое решение депутаты объяснили недоверием к мэру. Сегодня депутаты приняли бюджет.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле этого года под арест был отправлен глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов. Против него возбудили дело о получении взяток в особо крупном размере.

Впоследствии за аналогичные преступления был задержан и его заместитель. До сентября он находился под арестом, однако осенью был выпущен и вернулся на работу.

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Глава Тугулыма ушел в отставку

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Теги: глава Тугулыма, Сергей Селиванов, отставка



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