ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

ФСБ совместно с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ РФ.

25 декабря в результате проведенных мероприятий задержали четырех членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Личности задержанных не раскрываются.

"Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан. В оборудованном террористами тайнике и адресе конспиративного проживания обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, в мобильных телефонах - переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье участие в деятельности террористической организации. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст. 30 и ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц.