26 Декабря 2020
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Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Председатель законодательного собрания Кировской области умер от последствий COVID-19

Сегодня скончался спикер заксобрания Кировской области Владимир Бакин, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Романа Титова.

Причиной смерти стали последствия заражения коронавирусом. Сообщается, что Бакин перенес коронавирус в тяжелой форме в связи с возрастом и состоянием здоровья.

Спикером заксобрания Кировской области Владимир Бакин был избран 15 ноября. Родился бывший спикер 3 августа 1946 года, в селе Монастырское. В 1969 году он окончил Кировский политехнический институт, после чего начал карьеру инженером, работал на руководящих постах в различных организациях, занимал должности заместителя губернатора области, руководителя УМНС РФ по региону.

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Председатель законодательного собрания Кировской области умер от последствий COVID-19

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Теги: Владимир Бакин, коронавирус, председатель заксобрания Кировской области, смерть



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