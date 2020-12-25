В аэропорту Челябинска затопило зал ожидания

В аэропорту Челябинска произошла протечка, затопило зал ожидания. Вода бежала с потолка.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы отправляются без задержек. Протечка устраняется в оперативном режиме", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе отметили, что причина инцидента выясняется.

Напомним, новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта имени Игоря Курчатова начал работать с 27 ноября прошлого года. Добавим, что владельцем челябинского аэропорта выступает холдинг "Новапорт", возведение нового здания терминала для внутренних авиаперевозок рассматривалось как часть подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.