Синоптики обещают Екатеринбургу снежные выходные

В ближайшие выходные и следующий понедельник метеорологи пообещали жителям уральской столицы небольшие осадки в виде снега и температуру до минус 15 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, утром и вечером субботы в Екатеринбурге пройдет небольшой снег, все остальное время будет облачно с прояснениями. Днем – минус 12-14 градусов, ночью ожидается похолодание до минус 16-18. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду

В воскресенье погода сильно не поменяется, за исключением умеренного снега днем и повышение температуры до минус 4-6 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 12-14 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду.

Начало новой рабочей недели также будет облачным и обещает слабый снег и западный ветер до 3-8 метров в секунду. Днем температура поднимется до минус 5-7 градусов, а ночью незначительно снизится до минус 7-9 градусов.