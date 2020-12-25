Житель Когалыма отправится на лечение - сжёг соседей

29-летний житель Когалыма отправится на лечение после того, как сжёг соседей-алкоголиков, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

В 5 утра 30 сентября 2019 г. злоумышленник пришёл в квартиру к соседям, где постоянно собирались шумные компании. В момент трагедии там спали два пострадавших. Гость облил их бензином и поджёг. После этого он вернулся в свою квартиру. Одна из жертв умерла от отравления угарным газом, вторую удалось спасти.

Во время расследования он частично признал вину. В силу того, что поджигатель в момент совершения преступления был несменяем, его отправили на принудительное лечение в стационар.