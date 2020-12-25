"Распивал алкоголь, приставал к посетителям". В мэрии Магнитогорска задержали неадекватного мужчину
В администрации Магнитогорска задержали неадекватного мужчину. Он распивал спиртное и приставал к посетителям.
Инцидент произошел сегодня днем на территории мэрии.
"Мужчина распивал спиртные напитки, приставал к посетителям, на замечания сотрудников Право роста и предложения покинуть территорию не реагировал и попытался спровоцировать драку", - рассказали Накануне.RU в охранном предприятии "Право роста".
Мужчину задержали и передали психиатрической бригаде.
"Выяснилось, что в психлечебнице он постоянный гость", - добавил в ЧОП.