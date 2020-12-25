25 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
магнитогорск администрация города (2016) | Фото: Накануне.ru

"Распивал алкоголь, приставал к посетителям". В мэрии Магнитогорска задержали неадекватного мужчину

В администрации Магнитогорска задержали неадекватного мужчину. Он распивал спиртное и приставал к посетителям.

Инцидент произошел сегодня днем на территории мэрии.

"Мужчина распивал спиртные напитки, приставал к посетителям, на замечания сотрудников Право роста и предложения покинуть территорию не реагировал и попытался спровоцировать драку", - рассказали Накануне.RU в охранном предприятии "Право роста".

Мужчину задержали и передали психиатрической бригаде.

"Выяснилось, что в психлечебнице он постоянный гость", - добавил в ЧОП.

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"Распивал алкоголь, приставал к посетителям". В мэрии Магнитогорска задержали неадекватного мужчину

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Теги: администрация Магнитогорска, охрана,



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