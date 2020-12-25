Россия ввела карантин для прибывающих из Великобритании

Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для граждан, прибывающих в Россию из Великобритании. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Россия с 22 декабря на неделю приостановила авиасообщение с Британией. Это связано с объявлением официальными властями королевства о выявлении нового, особо заразного (на 70% выше, чем самые распространенные штаммы) штамма коронавируса. Он особенно быстро распространяется в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке Англии. В этих регионах сейчас вводится жесткий локдаун.