В Новом Уренгое открыли первый блок инфекционного центра: здание возвели за полгода

Сегодня в Новом Уренгое открыли первый блок инфекционного центра. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, передает корреспондент Накануне.RU.

Здание было возведено всего за полгода. Его полностью оснастили всем необходимым оборудованием: компьютерный томограф, рентген, аппараты ИВЛ, современная лаборатория и многое другое. В центр переедут пациенты, которые сейчас проходят лечение в менее приспособленных для этого условиях.

При этом губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась.

"В два раза меньше пациентов, по сравнению с осенними месяцами, нуждаются в госпитализации. По всему округу сокращаем количество коек для больных коронавирусом – сейчас в них нет потребности. Если она возникнет, оперативно развернем их обратно. Болезнь непредсказуемая, ситуация может быстро поменяться. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий", - заявил Артюхов.

По его словам, новый инфекционный центр станет для врачей хорошим подспорьем и позволит освободить больницы для оказания плановой помощи.