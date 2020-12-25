Текслер отправил в отставку двух министров и назначил исполняющих обязанности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления об отставках двух министров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Своих должностей лишились министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин, министр по физической культуре и спорту Леонид Одер, а также первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов.

Напомним, о решение отправить в отставку чиновников губернатор сообщил накануне на своей пресс-конференции.

И.о. министра строительства и инфраструктуры назначен замминистра Юлий Элбакидзе. И.о. главы минспорта стал первый зам министра Максим Соколов. Заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта будет назначен Александр Егоров.