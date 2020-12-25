"Сбериндекс": Число россиян с коронавирусом в шесть раз выше официальной статистики

К концу 2020 года коронавирусом переболеют 16,6 млн россиян, или 11,3% населения, говорится в исследовании "Итоги 2020", подготовленном лабораторией Сбербанка "Сбериндекс".

Отметим, по официальным данным на 25 декабря, с начала пандемии в стране заразились 2 992 706 человек.

В исследовании сообщается, что по данным моделирования реальный уровень заражения в пять-шесть раз превосходит данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни.

В Сбербанке отметили, что с учетом бессимптомных носителей вируса ежедневно им могут заражаться порядка 165 тысяч россиян. По официальным данным показатель суточного прироста заболевших еще ни разу не превысил 30 тысяч.