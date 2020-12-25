На Южном Урале 13 человек участвуют в повторном конкурсе на пост главы района

13 человек подали документы для участия в конкурсе на пост главы Катав-Ивановского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, в ноябре в Катав-Ивановском районе сорвали выборы главы муниципалитета. Большинство депутатов проголосовали против единственного кандидата действующего главы района Евгения Киршина, который руководил муниципалитетом с 2011 года. В муниципалитете был объявлен новый конкурс.

Документы подали 13 кандидатов: председатель совета областной общественной природоохранной организации "По созданию и развитию национального парка Зигальга" Елена Гузова, адвокат Николай Шиманович, заместитель главы Катав-Ивановского района Антон Буренков, главный инженер АО "Катав-Ивановский приборостроительный завод" Александр Чалов, помощник руководителя по вопросам безопасности Международной общественной организации содействия правоохранительным органам в Челябинской области Артем Боровков, первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа Сергей Харитонов, предприниматель Екатерина Куликова, действующий глава района Евгений Киршин, предприниматель Марат Шаюков, коммерческий директор ТС "Восход" Евгений Калиничев, главный механик АО "Катав-Ивановский приборостроительный завод" Иван Решетов, самозанятый Евгений Мохначев и начальник отдела управления городской инженерной инфраструктуры администрации Катав-Ивановского городского поселения Андрей Сидоренко.

В конце января состоится конкурс на пост главы района. По итогам конкурсного отбора нового руководителя выберут депутаты.