Китай и Турция обсуждают закон о взаимной выдаче преступников

25 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Турция, флаг (2020) | Фото: Накануне.RU

Китай и Турция обсуждают закон о взаимной выдаче преступников

Китай обсуждает с Турцией договор о взаимной экстрадиции преступников. Чжан Есуй, председатель комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей, сообщил, что законопроект поможет бороться с трансграничными преступлениями, такими как терроризм.
Читайте также:

Агентство Global Times предполагает, что с учётом геополитического положения Турции, приоритетным станет именно сотрудничество в области антитеррора. Кроме того закон сможет сдерживать терроризм уже самим фактом того, что преступники больше не смогут укрыться в другой стране.

"Запад пытается создать у аудитории впечатление, что Китай нацелен, в частности, на уйгуров, тогда как договор на самом деле направлен против преступников, независимо от их этнической принадлежности", - отмечает эксперт по борьбе с терроризмом Китайского института современных международных отношений в Пекине Ли Вэй.

С другой стороны, действительно большое количество выходцев из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР укрылось в Турции и даже добираются до Сирии, где воюют в составе террористических группировок. Однако о турецких экстремистах, которые хотели бы укрыться в Китае, практически ничего не известно.

Речь может идти о том, что Пекин получит подозреваемых в терроризме взамен на помощь Турции по другим направлениям — например, в разработке истребителя пятого поколения, или по программам беспилотников, которые теперь остаются без комплектующих из-за санкций Запада. Такой размен, правда, рискует обернуться недовольством внутри турецкого общества. Эрдоган бывал и почётным гостем на форуме "Пояса и пути", а иногда ссорился с Китаем и уйгурский вопрос играл в этих колебаниях важное значение.

14 декабря государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который заверил, что Анкара не позволит никому подорвать суверенитет и территориальную целостность Китая. Таким образом, и от однозначной поддержки сепаратизма в Синьцзяне турецкие власти пока воздерживаются.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Китай и Турция обсуждают закон о взаимной выдаче преступников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, Турция, Синьцзян



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети