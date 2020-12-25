Китай и Турция обсуждают закон о взаимной выдаче преступников

Китай обсуждает с Турцией договор о взаимной экстрадиции преступников. Чжан Есуй, председатель комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей, сообщил, что законопроект поможет бороться с трансграничными преступлениями, такими как терроризм.

Агентство Global Times предполагает, что с учётом геополитического положения Турции, приоритетным станет именно сотрудничество в области антитеррора. Кроме того закон сможет сдерживать терроризм уже самим фактом того, что преступники больше не смогут укрыться в другой стране.

"Запад пытается создать у аудитории впечатление, что Китай нацелен, в частности, на уйгуров, тогда как договор на самом деле направлен против преступников, независимо от их этнической принадлежности", - отмечает эксперт по борьбе с терроризмом Китайского института современных международных отношений в Пекине Ли Вэй.

С другой стороны, действительно большое количество выходцев из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР укрылось в Турции и даже добираются до Сирии, где воюют в составе террористических группировок. Однако о турецких экстремистах, которые хотели бы укрыться в Китае, практически ничего не известно.

Речь может идти о том, что Пекин получит подозреваемых в терроризме взамен на помощь Турции по другим направлениям — например, в разработке истребителя пятого поколения, или по программам беспилотников, которые теперь остаются без комплектующих из-за санкций Запада. Такой размен, правда, рискует обернуться недовольством внутри турецкого общества. Эрдоган бывал и почётным гостем на форуме "Пояса и пути", а иногда ссорился с Китаем и уйгурский вопрос играл в этих колебаниях важное значение.

14 декабря государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который заверил, что Анкара не позволит никому подорвать суверенитет и территориальную целостность Китая. Таким образом, и от однозначной поддержки сепаратизма в Синьцзяне турецкие власти пока воздерживаются.