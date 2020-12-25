В настоящий момент ведомство изучает данную рекламу на соответствие требованиям рекламного законодательства.

Кейт Бекинсейл опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию магнитогорского автомобиля с рекламой ГК "СТЭЛС" с изображением актрисы. Компания предлагает видеонаблюдение и системы безопасности под ключ.

Челябинское УФАС изучит правомерность рекламы с изображением актрисы Кейт Бекинсейл, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

На Южном Урале УФАС проверит рекламу компании с изображением актрисы Кейт Бекинсейл





