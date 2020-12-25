Епископ Евгений возведен в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского

Новый глава Екатеринбургской митрополии епископ Евгений возведен в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе епархии уральской столицы, это произошло сегодня, 25 декабря, в домовом храме Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве. Церемонию возведения проводил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, 8 декабря на заседании Священного Синода было принято решение о назначении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла главой Татарстанской митрополии. После того, как Кирилла освободили от управления Екатеринбургской епархией, главой митрополии был назначен епископ Евгений. При этом за ним была сохранена должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Евгений уже прибыл на Средний Урал и приступил к своим обязанностям. Между тем, встреча нового митрополита Екатеринбургского и Верхотурского с опальным экс-схиигуменом Сергием (Романовым), на которой могла бы быть поднята тема конфликта вокруг Среднеуральского монастыря, пока не планируется.