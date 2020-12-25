Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП во "Внуково"

Пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу в столичном аэропорту "Внуково".

На борту находилось 109 пассажиров и экипаж из семи человек. Людей вывели из самолета, о пострадавших не сообщается.

По данным "Интерфакса", самолет принадлежит авиакомпании "Якутия".

В ноябре в новосибирском аэропорту Толмачево после аварийной посадки за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился грузовой Ан-124-100 "Руслан" – один из самых больших самолетов в мире.