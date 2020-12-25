25 Декабря 2020
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проверка ТРЦ, Екатеринбург, пожарная безопасность (2018) | Фото: страница Facebook Жанна Рябцева

Только требование о замене защитных блоков в тахографах обходится бизнесу в 70 миллиардов – Решентников

Обязательное требование об обновлении раз в три года блоков криптографической защиты в тахографах обходится российскому бизнесу в 70 млрд руб., рассказал на правительственном часе в Совете Федерации глава Минэкономразвити Максим Решетников.

Глава ведомства рассказал об итогах года с точки зрения реализации регуляторной гильотины. Судя по всему, министр полон оптимизма.

"На замену многим старым правилам с 1 января должны прийти новые, исполнимые и обоснованные нормы и требования. Несмотря на ситуацию с ковидом, 39 ведомств, более тысячи экспертов в этом году поработали и отменили 3 тыс. актов последних лет и 8 тыс. актов советского периода. Самым сложным было не увлечься и не отсечь лишнего", - доложил министр сенаторам.

Он сообщил, что больше всего обновлений ждет транспорт. В этой сфере вместо 800 актов будут действовать только 85. "Одно только требование раз в три года менять блоки в тахографах стоило бизнесу 70 млрд руб. Посуду в заведениях общепита мыли по инструкции", - пожаловался Решетников.

По его словам, взамен старым надо принять 451 новый акт, и почти все они уже приняты, на рассмотрении остаются всего 13 актов.  

 Решетников обещал бороться и с проверками. По его словам, вынужденный мораторий на проверки предприятий ряда отраслей в этом году сыграл роль эксперимента – в ведомствах поняли, что на часть объектов, где ничего страшного не происходит, если не проводить проверки, их можно и не присылать. Например, порядка 10 млрд руб. бизнесу стоят проверки условий труда – сейчас Минтруд разрабатывает инициативу по отмене части подобных проверок.

Решетников снова поднял тему транспорта, заявив, что даже некоторые вновь принимаемые нормативы "являются, мягко говоря, трудновыполнимыми". "Во многих случаях требования завышены. Понятно, что транспортная безопасность очень важна, но требовать с каждого полустанка установки камер видеонаблюдения – нереально. И ведь все это ляжет на плечи регионов, а у них денег нет, и им будет проще закрывать пункты сообщения", - пояснил глава ведомства.  

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Только требование о замене защитных блоков в тахографах обходится бизнесу в 70 миллиардов – Решентников

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Теги: регуляторная гильотина, проверки, мораторий, бизнес, мсп, минэкономразвития, максим решетников



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