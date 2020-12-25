Дубровский не смог обжаловать постановление УФАС о штрафе по делу о "мусорном сговоре"

Центральный районный суд отказал экс-губернатору Борису Дубровскому в удовлетворении жалобы на постановление УФАС о наложении штрафа по делу об антиконкурентном соглашении на рынке перевозки ТКО.

Напомним, Дубровский был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ. УФАС вынесло постановление о наложении штрафа в размере 20 тыс. руб. Дубровский подал жалобу в суд, просил постановление отменить и признать незаконным.

"Центральный районный суд Челябинска постановление руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 7 сентября 2020 года в отношении Дубровского Бориса Александровича оставил без изменения, а жалобу без удовлетворения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.