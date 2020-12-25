Пиар во время чумы: мэрия Нижнего Тагила потратит 3 млн на освещение своей работы на фоне скандалов в медицине

Власти Нижнего Тагила намерены потратить на пиар 3 млн руб. Речь идет об освещении деятельности органов местного самоуправления, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение городских властей рассказать о себе любимых принято на фоне скандалов в медицине. Так, медики станции "скорой помощи" выступили против готовящегося аутсорсинга. Эксперты назвали стоимость перехода на новую форму работы антирекордом по стране. А Демидовская больница недавно оскандалилась размещением пожилых пациентов Нижнего Тагила в коридорах.