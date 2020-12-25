Фонд святой Екатерины помог с кислородным оборудованием уже четвертой больнице

Уже в четвертой больнице Екатеринбурга, перепрофилированной под лечение больных коронавирусом, установили новое современное кислородное оборудование. С оснащением помог Фонд святой Екатерины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, вчера вечером были завершены работы по замене трехтонной емкости для жидкого кислорода в 24-й больнице на шеститонную. В медучреждении развернуто 415 коек, 350 из которых требуют постоянного наличия кислорода, поэтому демонтаж, монтаж и пусконаладочные работы были ограничены четырьмя часами — именно на сколько рассчитаны резервные мощности медицинского центра. При этом в самые сложные дни требуется около пяти тонн жидкого кислорода, поэтому новое оборудование позволить сократить количество дозаправок. Демонтированная емкость будет интегрирована в систему первой больницы.

"В начале пандемии мы смонтировали трехтонный газификатор, который позволил нам изначально увеличить количество точек кислорода. Мы эти тонны потребляли очень бодро. С учетом растущих потребностей нам приходилось заправлять его дважды в день, а каждая заправка — это технологические риски. Увеличение емкости их уменьшает", — говорит главный врач больницы Алексей Малинкин.

Технология газификации достаточно проста. Емкость состоит из двух сосудов, разделенных вакуумом. Жидкий кислород подается в испарители, которые нагревают его до температуры окружающей среды, и уже в газообразном состоянии он уходит непосредственно к пациентам. Из шести тонн жидкого кислорода получается 5,5 млн литров газообразного. Такой способ питания больниц один из самых недорогих и надежных в мире.

С просьбой помочь региону с обеспечением кислородом к учредителям Фонда святой Екатерины обратилось правительство Свердловской области. В итоге было принято решение обеспечить новым оборудованием четыре больницы Екатеринбурга и одну в Нижнем Тагиле.

По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, благотворительная организация постоянно обрабатывает подобные запросы: "Еженедельно в наш адрес поступает из больниц от 10 до 15 обращений. Так или иначе мы помогаем обеспечивать работу 50 медицинских учреждений. Мы видим, что эта работа востребована".

Напомним, что за время пандемии коронавируса Фонд закупил для Екатеринбурга 30 автомобилей скорой медицинской помощи, установил две линии по производству медицинских масок и кислородную станцию, а также передал в больницы кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ. Общий объем поддержки уже дошел до отметки в 1,4 млрд руб.