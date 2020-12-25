25 Декабря 2020
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За год от коронавируса умерли 13 священников Москвы

От последствий коронавирусной инфекции за год умерли 13 московских клириков, а всего болели или болеют коронавирусом 350 священнослужителей. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании духовенства города Москвы.

По его словам, всего в столице более 1800 клириков. Таким образом, умерли 0,7%, а болели 19%. Среди всех москвичей от вируса умерли около 23 тыс., а болели почти 800 тыс. человек (первая цифра получена на основе уточненных данных Росстата с экстраполяцией на ноябрь и декабрь). Для сравнения, численность населения Москвы того же возраста, что и духовенство, около 9 млн. Следовательно, умерли 0,3%, а болели или болеют 9%. То есть превышение среди духовенства примерно в два с лишним раза.

Однако эта пропорция корректно применима лишь для заболеваемости, так как там достаточно большая выборка. Для сравнения смертности 13 летальных исходов - довольно мало для характеристики смертности всех священнослужителей. К тому же неизвестен возраст умерших. В случае, если умерли пожилые священнослужители, смертность следует сравнивать со смертностью пожилых москвичей, и пропорция может быть иной. Вероятнее всего, превышение смертности среди духовенства есть, но оно ниже указанного значения. Более точное сравнение будет возможно лишь по прошествии длительного времени.

Ранее мы предполагали, что номинальный пятикратный разрыв в смертности среди духовенства и всех россиян "уменьшится как минимум в два раза". Это уже подтвердилось. Более точные данные по Москве дают лишь двукратное превышение, а с учетом возраста умерших клириков и с неизбежным увеличением числа смертей и ростом репрезентативности, скорее всего, уменьшится примерно до 1,5. Это и будет реальным превышением, вызванным особенностью службы священнослужителей, находящихся в постоянном контакте с людьми.

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За год от коронавируса умерли 13 священников Москвы

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Теги: коронавирус, РПЦ, церковь, смертность



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