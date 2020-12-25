25 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области перед праздниками наращивают число коек для "ковидных" пациентов

Перед новогодними праздниками власти Свердловской области наращивают число свободных коек для пациентов с коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал вице-губернатор Павел Креков.
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Как заявил он на брифинге в пятницу, на сегодняшний день в регионе насчитывается более 2 тысяч свободных коек.

"У нас достаточное количество свободных реанимационных коек. Более того, сейчас мы наращиваем мощности, не открывая новые, а благодаря тому, что выписывается больше людей, чем попадает в больницы. Приближаются новогодние праздники. Мы должны быть готовы и к приятным, и, увы, к неприятным сюрпризам", - отметил Креков.

Он выразил надежду, что большое количество свободных коек не понадобится.

"Но такие резервы мы готовим", - заверил вице-губернатор.

Напомним, сегодня стало известно, что жители Свердловской области, которые захотят поставить себе платную прививку от коронавируса, не смогут этого сделать. Как заявил Павел Креков, такие прививки бесплатные, и брать деньги за них никто не имеет права.

По словам врачей, свердловчанам, поставившим вакцину от ковида, после этого придется не пить алкоголь как можно дольше.

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В Свердловской области перед праздниками наращивают число коек для "ковидных" пациентов

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Теги: койки, праздники, Креков, Свердловская область



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