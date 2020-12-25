В Челябинскую область поступило еще 2,7 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Челябинскую область поступило еще 2 тыс. 700 доз вакцины от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Вакцину "Гам-Ковид-Вак" доставили на Областной аптечный склад. ее направят в медицинские учреждения более 30 муниципальных образований Южного Урала. В первую очередь прививают группы риска – медицинских и социальных работников, учителей школ, преподавателей ВУЗов и СУЗов, сотрудников полиции.

Таким образом, с начала декабря область получила 6,4 тыс. доз "Гам-Ковид-Вак".