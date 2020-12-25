Любовью победим COVID : 30 пар екатеринбуржцев опротестовали коронавирусные ограничения поцелуями

Тридцать влюбленных парочек Екатеринбурга провели в метро необычный флешмоб. Между станциями Уральская и Машиностроителей они целовались в знак протеста против коронавирусных ограничений на территории метрополитена. Яркие кадры влюбленных заполонили соцсети передает корреспондент Накануне.RU.

"Музыканты выступили против абсурдных коронавирусных ограничений, когда вирус считается более опасным на концертах и в ресторанах после 23 часов, чем в час-пик в переполненном метро. Никто не понимает, почему проводить концерты после 23:00 нельзя, открывать танцполы нельзя, ничего нельзя — площадки на грани банкротства. В вагоне метро в час-пик людей в десятки раз больше, чем на любом концерте. Поэтому мы подарили себе забытые эмоции там, где, по логике властей, мы подвержены меньшей опасности, чем в небольшом баре в пятницу вечером", — рассказали организаторы.

В записанном видео за кадром играет песня одной из местных групп, содержащая нецензурный вариант фразы о том, что "все равно , что будет с нами завтра".