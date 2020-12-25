В России выявили 29 018 новых случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 29 018 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

За это же время зафиксировано 563 летальных исхода, полностью выздоровело 27 397 человек.

В Москве зарегистрирован суточный прирост в 7315 человек, в Петербурге – 3751, в Московской области – 1576.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 992 706 заболевших COVID-19.

За весь период в России от коронавируса скончалось 53 659 человек, выздоровело - 2 398 254.