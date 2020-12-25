"Уралкалий" занял лидирующие позиции в рейтинге корпоративной устойчивости "SAM CSA"

Компания "Уралкалий" получила высокий рейтинг по результатам оценки корпоративной устойчивости "SAM CSA" (SAM Corporate Sustainability Assessment) за 2020 г., впервые приняв участие в анкетировании, сообщили Накануне.RU в организации.

Рейтинг компании составил 52 балла, что превышает среднюю оценку для химической отрасли (36 баллов). Оценка "Уралкалия" также выше рейтинга 71% производителей химической продукции, принявших участие в первенстве в уходящем году. Позиция в рейтинге отражает приверженность организации высоким стандартам в области устойчивого развития и раскрытия информации.

"Получение высокого балла в рейтинге "SAM" свидетельствует о том, что к 2020 г. "Уралкалий" достиг значительного прогресса в области устойчивого развития. Мы продолжаем последовательную работу в этом направлении, очередным этапом стало утверждение ESG-cтратегии до 2025 г. Независимая оценка со стороны авторитетного рейтингового агентства поможет нам позиционировать нашу компанию по отношению к другим компаниям химической отрасли в разрезе аспектов корпоративного управления, социального развития и экологии", - отметил генеральный директор "Уралкалия" Виталий Лаук.

"SAM Corporate Sustainability Assessment" – ежегодная аттестация практик устойчивого развития компаний в области "ESG", проводимая агентством "S&P Global". Рейтинг является одним из наиболее известных и авторитетных в международном инвестиционном сообществе. В среднем, в список попадают 7,3 тыс. компаний по всему миру.