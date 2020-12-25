Нарушившим масочный режим свердловчанам не будет никаких послаблений в праздники

Жителям Среднего Урала, которые захотят нарушить масочный режим в новогодние праздники, не следует ждать никаких послаблений от сотрудников полиции. Об этом заявил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД по Свердловской области Олег Тощев.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции, любое массовое мероприятие с большим количеством людей чревато увеличением количества заболеваемости, в том числе ковидом.

"Вопрос о послаблении, я так думаю, не должен стоять. Должно быть другое – соблюдение всех требований. Если каждый в общественных местах будет соблюдать данные требования (о масочном режиме, - прим. ред.), то от представителей органов внутренних дел не последует никаких наказаний, а только помощь", - заявил Тощев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, на период праздников полицейские будут нести службу в усиленном режиме. Предполагается задействовать более 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, недавно житель Нижнего Тагила получил шесть суток ареста за отказ надеть маску в суде. Также мужчине был назначен штраф в 15 тысяч рублей.